Festival de Inverno de Bonito contará com a criatividade e o engajamento do BaianaSystem

Eventos
Balanço, criatividade e identidade. Com esta “trindade” artística o BaianaSystem desembarca no Festival de Inverno de Bonito 2019. A participação do grupo, confirmada esta semana, está marcada para o dia 26 de julho (sexta), no Palco das Águas.
O grupo que renovou o uso da guitarra baiana acrescenta generosa pitada de peso e suingue a uma programação musical marcada pela diversidade. Pelo mesmo palco do Festival de Inverno passarão a dupla Chrystian e Ralf, a cantora Gal Costa e o músico Lenine.
Essa renovação de um instrumento que ajudou a escrever a história da música baiana – e nacional, por sequência – vem acompanhada de samples, ritmos e mensagens surgidas a partir dos Sound System jamaicanos, movimentos que foram a base da cultura musical que encanta ainda hoje o mundo.
É na junção dessas culturas que o BaianaSystem – cujo batismo é fruto da fusão da guitarra baiana e dos Sound System – navega. Os ritmos caribenhos casam com o aguçado e penetrante som do instrumento símbolo do carnaval da Bahia.
Com poesia engajada que não se roga em denunciar injustiças sociais, o som do BaianaSystem já nasce poderoso, resistente. Potência musical que dialoga com uma linguagem global de virtude, luta e também fraternidade.
Em dez anos de carreira o grupo formado pelos músicos Russo Passapusso, Roberto Barreto, SekoBass e Filipe Cartaxo, soma quatro álbuns de estúdio: Baianasystem (2010), Duas Cidades (2016), Outras Cidades (2017) e O Futuro Não Demora (2019).
No Festival de Inverno de Bonito o grupo apresentará canções de todos esses discos, mas com maior influência de seu novo trabalho, O Futuro não Demora, que conta com a colaboração de artistas de diferentes estilos e olhares.
A forte carga política, a clara ligação com a música latina e caribenha, o diálogo do berimbau com a guitarra baiana e o peso dos tambores de Angola e do samba-reggae estarão presentes. Um show imperdível para quem já conhece. E ainda mais para quem está curioso para ver e ouvir esta mistura.
Saúde
Ação vai ocorrer das 07h às 17h na Unidade ESF Centro; população poderá contribuir para reforçar os estoques destinados a pacientes que precisam de transfusão
Operação Mulher Segura
Ele ainda incendiou a residência com a vítima dentro e fez ameaças de morte, caso ela sobrevivesse; prisão integra a Operação Mulher Segura
Prejuízo
Peças estavam guardadas na residência de idosa e sumiram após visita de familiar; mulher teme ter de arcar com prejuízo por material que recebeu para vender
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS