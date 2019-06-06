Bonito recebe de 11 a 13 de junho curso focado em imersão empreendedora

O Sebrae/MS realiza em Bonito, entre os dias 11 e 13 de junho, o curso Bootcamp – Empreendedorismo em Ação, com intuito de apresentar ferramentas que auxiliam no gerenciamento das ideias de negócio. A capacitação acontece no escritório regional da instituição dos pequenos negócios (Rua Coronel Pilad Rebua, 2480).

O curso é destinado a quem busca redesenhar ou começar um modelo de negócio para crescer no mercado; e ao mesmo tempo desenvolver uma postura mais empreendedora. Com duração total de 24 horas, a capacitação é distribuída em 6 módulos de 4 horas cada. Ao longo dos encontros, os participantes percorrem o caminho que existe entre uma ideia e a implantação de um novo projeto ou negócio.

Mindset empreendedor; Cliente e mercado; Problema e solução; Prototipagem e MVP (Mínimo Produto Viável); Canais, vendas e modelos financeiros; Lean Canvas, Storytelling e Pitch são os conteúdos abordados.

O curso conta com investimento de R$ 450, podendo ser parcelado em até nove vezes. Para se inscrever e obter mais informações, acesse a Loja Virtualou ligue no telefone 0800 570 0800.