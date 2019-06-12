Selecionadas as atrações artísticas regionais para o Festival de Bonito 2019

Foi publicado no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (11.06) os artistas, grupos e coletivos nas áreas de artes cênicas, dança, música e audiovisual selecionados para apresentação de shows, espetáculos e exibição de filmes no XX Festival de Inverno de Bonito, que acontece de 25 a 28 de julho.

Foram em sua totalidade 42 inscrições na área de música. Os selecionados são: Guilherme Rondon e Urbem, Murilo Martinez e Fernanda Ebling.

Foram recebidas quatro propostas de circo e nove propostas de teatro. Foram selecionados na área de circo: O grandioso MiniCirquim do Circo do Mato – Grupo de Artes Cênicas e Bebê a bordo do Grupo Flor e Espinho Teatro. Na área do teatro foram selecionados: Coragem que conserva os dentes do Coletivo Clandestino e Guardiões do Teatral Grupo de Risco.

Na área de dança foram nove inscritos, tendo sido selecionadas as seguintes propostas: “Deriva”, dos artistas Ralfer Campagna e Jackeline Mourão e “Tempos Idos”, da Cia do Mato.

Foram em sua totalidade 16 inscrições para audiovisual, Sendo seis obras audiovisuais de curta metragem, seis de média metragem e quatro de longa metragem. Os selecionados são: curta metragem: “Irmãos de Alma”, “Rema Tour – Bonito MS 2018” e “Boas Vindas”; média metragem: “Fujona – Em busca da liberdade”, “À Procura de Marçal” e “As Invenções de Akins”.

Serão pagos os cachês nos valores brutos de:

Artes cênicas e dança: R$ 4.000,00 (quatro mil reais)

Música R$ 8.000,00 (oito mil reais)

Audiovisual: R$ 1.000,00 (hum mil reais) por exibição para curta-metragem e R$ 2.000,00 (Dois mil reais) por exibição para média ou longa metragem.

A FCMS se responsabiliza pelo transporte no trecho Campo Grande/ Bonito/ Campo Grande, para o artista/grupo, bem como pelo transporte do artista até o local de sua apresentação, e fornece os equipamentos solicitados pelo grupo/artista para a realização do espetáculo, conforme rider técnico encaminhado e pré-aprovado pela coordenação do XX FIB.

O resultado final, após o julgamento dos pedidos de recurso, será publicado no Diário Oficial do Estado com previsão para o dia 05 de julho.

Quaisquer esclarecimentos e informações complementares sobre o processo de seleção poderão ser obtidos pelos telefones (67) 3316-9110, 3316-9171, 3316-9169 e 3316-9173.