Selecionados os expositores para o Espaço Economia Criativa do Festival de Bonito

Economia Criativa
Foi publicado no Diário Oficial do Estado desta terça-feira, 11 de junho de 2019, os expositores selecionados para participar do Pavilhão MS – Mostra – MS – Espaço Economia Criativa/FCMS do Festival de Inverno de Bonito 2019, que acontece de 25 a 28 de julho.
O Edital recebeu 57 inscrições, sendo 23 do setor Artesanato, seis do setor Design, seis do setor Gastronomia, 21 do setor Moda e um do setor Saberes e Fazeres tradicionais. Serão disponibilizadas doze vagas para expositores individuais ou coletivos, para ocupar um espaço coletivo de 144m².
Foram classificadas as seguintes propostas por setor criativo, para preenchimento das 12 vagas previstas: No setor do Artesanato, Josefa Marques Mazarão e Ergilino Lopes Bambil; no setor de Design, Célia Fernanda Pietramale Ebling e Fabio Roberto Vitor; no setor de Gastronomia, Felipe Domingos Monteiro e Marlucia Pereira Alves Morelli; no setor de Moda, Fabianne Rezek Silva, Emilinha Cordeiro Leal, Rafael Segóvia Amancio de Souza, Paula Regina Bueno Netto Nascimento e Camila Zavalo da Silva; no setor de Saberes e fazeres tradicionais, Virginia Ly Lito Pinto.
A organização do “MS MOSTRA MS” disponibilizará alimentação, hospedagem e transporte de cada expositor, desde Campo Grande/MS até Bonito/MS, ida e volta, além do transporte dos produtos e o material de exposição.
Os participantes poderão apresentar recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da publicação.
A lista definitiva com os nomes dos interessados classificados será divulgada no dia 25 de junho, com o resultado final do processo seletivo, após julgamento dos recursos apresentados, sendo que aqueles que ficarem fora do número de vagas oferecidas poderão ser chamados caso surjam outras vagas, sempre respeitada a ordem de classificação.
Quaisquer esclarecimentos e informações complementares sobre o Edital podem ser obtidos pelo telefone (67) 3316–9322.
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