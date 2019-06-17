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Turismo

Controle da qualidade da água coloca flutuação como primeiro atrativo de Bonito

Renan Nucci

Publicado em 17/06/2019 às 06:52

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As medidas implementadas pelo Governo do Estado para controlar a ocupação do solo na borda dos banhados de Bonito e Jardim, com reparação da área impactada pela agricultura e implantação de bacias de contenção nas estradas, vem contribuindo para a integridade da qualidade das águas nos rios Formoso e da Prata.

Exemplo da manutenção das águas transparentes, que atraem turistas de todo o mundo, após a estiagem das chuvas que atingiram volume recorde e também foram uma das causas que provocaram o turvamento dos rios, é o relatório do Observatório de Turismo de Bonito de maio. Nesse mês, a flutuação foi a principal atividade turística comercializada na cidade.

A frequência de 9.170 turistas nos banhados, onde a transparência das águas permite praticar o “snorkeling” em contato com cardumes de piraputangas e outros peixes e com a exuberância da natureza, desfaz a imagem negativa que a divulgação da turbidez no ecossistema deixou ao principal destino de ecoturismo do Brasil, segundo o trade turístico.

Soluções inovadoras

Para o secretário Jaime Verruck, da Semagro (secretaria estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Agricultura Familiar e Produção), a ação do Estado foi determinante para reverter as situações pontuais que ocorreram no Rio da Prata. Ele observou que houve, porém, propagação generalizada dos impactos localizados, com prejuízos à região.

“O turvamento ocorrido serviu, obviamente, para nos alertar quanto à necessidade e importância de tomarmos medidas visando a conservação daqueles mananciais”, disse. “O Estado, por meio do Comitê Técnico da Semagro, lançou um decreto obrigando que o produtor rural, antes de fazer mecanização, apresente o projeto de curva de nível do solo e água. Hoje estamos analisando criteriosamente seis projetos”, completou o secretário.

Verruck destacou a rápida solução para os impactos ocorridos em uma propriedade, por meio da audiência de conciliação coordenada pelo Tribunal de Justiça, que resultou em um acordo inovador, com o produtor autuado reparando os danos e cessando-se as ações judiciais. O secretário informou que o foco agora é a adequação das estradas que cortam os banhados.

Patrulha ambiental

“O Estado está aguardando recursos federais, via Sudeco (Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste) para a compra de uma patrulha ambiental mecanizada. Já identificamos, por meio da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) os pontos críticos e queremos estar preparados para o próximo período de chuvas na região”, explicou.

Além das ações emergenciais e pontuais em curso para garantir a integridade dos banhados, o Governo do Estado vem se empenhando, segundo o secretário, em promover fortemente o destino turístico, investindo também na ampliação do aeroporto local. Verruck adiantou que em julho Bonito sediará o evento Investe Turismo, com a presença do ministro da pasta, Marcelo Álvaro.

“Estivemos sobrevoando os banhados com o ministro Ricardo Salles (Meio Ambiente), mostrando a necessidade de recuperação do ecossistema, que fica em área rural. O foco do nosso governo é preservar as águas e consequentemente os atrativos da região”, disse o secretário. “Para isso é fundamental que Bonito mantenha o desenvolvimento sustentável equilibrado.”

Turismo em alta

O turvamento pontual ocorrido nas águas do Formoso e Prata, entre os rios mais cristalinos do mundo, em Bonito, não prejudicou o fluxo turístico à região, segundo dados divulgados pelo Observatório de Turismo do município relativos ao mês de maio. A flutuação nestes rios foi o passeio, entre 45 atrativos, mais visitado, superando os balneários, líderes históricos.

Nos meses de janeiro a abril, confirmando uma tendência do turismo local, os balneários lideraram o número de visitantes. A flutuação, que é o segundo atrativo mais procurado, no entanto, se destacou no mês passado. O número de visitantes aos balneários caiu de 11.340, em abril, para 5.796, em maio, segundo o boletim divulgado pela prefeitura.

O fluxo turístico segue em linha crescente em 2019, em relação aos últimos dois anos, e próximo ao registrado em 2016, considerado a melhor temporada (212 mil visitantes). Em maio, a cidade recebeu 14.152 turistas, 652 a menos do que em 2016 e 993 a mais que o mesmo período de 2018. O segundo atrativo mais visitado em maio foram as grutas do Lago Azul e São Miguel: 8.974 pessoas.

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