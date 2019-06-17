Festa de São Pedro completa 91 anos no dia 29 de junho, em Bonito

A Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC), juntamente com a paróquia São Pedro Apóstolo, de Bonito, está convidando a população a participar da programação da 91ª Festa de São Pedro, que terá como novidade neste ano - juntamente com a tradicional cavalgada - uma "pedalada" - com a presença de ciclistas que acompanharão o cortejo. (Confira a programação, abaixo).

A IMPORTÂNCIA CULTURAL DA FESTA

A razão pela qual São Pedro se tornou o padroeiro da cidade foi relatada pelo padre Paulo Nunes de Araujo - ex-pároco (padre responsável pela paróquia) de Bonito:

"Foi no início de 1928, o então Distrito de Paz de Bonito recebeu festivamente a visita do Padre salesiano João Crippa, de Campo Grande, o qual celebrou aqui a primeira Missa campal. Nessa ocasião, o Capitão Manoel Inácio de Farias doou um terreno para a construção de uma capela. Assim, com a ajuda da comunidade, o Sr. Salvador Castilho, carpinteiro de origem espanhola, construiu uma capela de madeira com cobertura de zinco, a qual foi inaugurada no dia 29 de junho de 1928, festa de São Pedro Apóstolo. Por isso, o apóstolo foi designado padroeiro da comunidade católica e do Distrito de Paz de Bonito".

De acordo com o padre "foram confeccionados os estandartes do padroeiro, decorando a rua da Missa Campal, realizando a Alvorada Festiva com a queima de fogos".

Já na década de 50, em parceria com o Clube de Laço Nabileque, a Cavalgada de São Pedro foi incorporada à festa , tornando-se também uma expressão tradicional da cultura da cidade.