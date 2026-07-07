Flavia Rohdt ministra oficina sobre aldravia durante 10ª FLIB

A professora, pesquisadora e coordenadora da Abraai Regional de Anastácio, Flavia Rohdt, ministrará oficina na Feira Literária de Bonito / Divulgação

A professora, pesquisadora e coordenadora da Abraai (Academia Brasileira de Autores Aldravianistas Infantojuvenil) – Regional de Anastácio, Flavia Rohdt, será uma das participantes da programação da 10ª FLIB (Feira Literária de Bonito). Ela ministrará a oficina "Entre o mínimo e o infinito: práticas pedagógicas com a aldravia", marcada para sexta-feira (10), das 13h às 15h, na Sala 1 – Jardim Selvagem.

A atividade disponibiliza 30 vagas e é voltada a educadores, estudantes, mediadores de leitura e demais interessados na relação entre literatura e educação. A proposta é apresentar a aldravia como um recurso para o desenvolvimento de práticas pedagógicas criativas, incentivando a leitura, a escrita e a produção de conhecimentos de forma interdisciplinar.

Durante a oficina, Flavia Rohdt abordará as possibilidades de utilização desse gênero poético em diferentes contextos educacionais, articulando literatura, oralidade, produção artística, identidade, ancestralidade e outras linguagens. A proposta dialoga com os multiletramentos e busca demonstrar como a aldravia pode contribuir para o fortalecimento dos processos de ensino e aprendizagem.

Os participantes também conhecerão experiências desenvolvidas pelas regionais da Abraai em diferentes estados brasileiros, com exemplos de projetos voltados à formação de leitores e ao incentivo à escrita. A oficina ainda apresentará pesquisas acadêmicas que evidenciam a aplicação da aldravia em áreas como Linguagens, Matemática, Química e outras disciplinas, reforçando seu caráter interdisciplinar.

Além da prática de escrita poética, a atividade propõe uma reflexão sobre a aldravia como instrumento literário, pedagógico e formativo, ampliando as possibilidades de leitura, interpretação, criação e produção de sentidos nos mais diversos ambientes educativos.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas através deste formulário.

A FLIB 2026 segue até domingo (12), em Bonito, reunindo escritores, pesquisadores, artistas e o público em uma programação voltada ao incentivo à leitura, à valorização da literatura e ao fortalecimento da cultura.A programação completa está disponível no site oficial do evento.