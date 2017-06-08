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Educação

Prouni 2017 já recebeu mais de 141 mil inscrições

Para o segundo semestre de 2017, serão oferecidas 147.492 bolsas de estudo em 1.076 instituições privadas de educação superior

Renan Nucci

Publicado em 08/06/2017 às 06:44

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Até desta terça-feira (6), o sistema de inscrição do Programa Universidade para Todos (Prouni) havia registrado 141.966 inscritos e um total de 273.383 inscrições, já que o estudante pode selecionar até duas opções de curso.

Para o segundo semestre de 2017, serão oferecidas 147.492 bolsas de estudo, em 1.076 instituições privadas de educação superior. Desse total, 67.603 são bolsas integrais e 79.889, parciais. A oferta de vagas neste processo seletivo representa um aumento de 17% em relação ao mesmo período do ano passado.

O processo seletivo será feito em duas chamadas: a primeira em 12 de junho e a segunda no dia 26. O candidato selecionado deverá comparecer à instituição para comprovar as informações prestadas no período de 12 a 19 de junho, na primeira chamada, e de 26 a 30 de junho, na segunda chamada.

O candidato pode visualizar as vagas disponíveis e fazer a inscrição por meio da página eletrônica do Prouni.

Bolsas de estudo

O Prouni oferece bolsas de estudos em instituições particulares de ensino superior. O programa é voltado para estudantes da rede pública ou bolsistas integrais de escolas particulares. Também estão incluídas pessoas com deficiência e professores da educação básica em escolas públicas, que compõem o quadro de pessoal permanente da instituição.

Só pode participar do processo seletivo o candidato brasileiro que não tenha diploma de curso superior e que tenha feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2016.

O estudante pode concorrer a uma bolsa integral se sua renda familiar bruta mensal per capita não exceder a 1,5 salário mínimo. No caso da bolsa parcial, a renda familiar por pessoa não pode ser maior que três salários mínimos. O Prouni tem ações conjuntas de incentivo à permanência nas instituições, como o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), que permite ao bolsista parcial financiar a parte da mensalidade não coberta.

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