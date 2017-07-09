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Economia

Petrobras reduz preços de combustíveis em todo o país pela 2ª vez em menos de 24 horas

Desde sábado (7), preço da gasolina e do diesel recuam 0,7% e 0,2% respectivamente

Renan Nucci

Publicado em 09/07/2017 às 08:20

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Menos de 24 horas depois de anunciar uma redução de preços, a Petrobras comunicou, na  sexta-feira (7), que fará mais um corte na gasolina e no diesel nas refinarias. Desde ontem (7), o preço dos dois combustíveis irá recuar 0,7% e 0,2%, respectivamente. A informação consta no site da companhia.

Desde a semana passada, a estatal iniciou um novo formato de reajustes, quase que diários. Esse foi o terceiro corte desde que essa nova política entrou em vigor. Em 1° de julho, a gasolina havia sido cortada em 5,9% e o diesel em 4,8%. Na quinta-feira (6), a estatal havia anunciados ajustes de 0,5% nos dois combustíveis.


A empresa não informou o motivo do reajuste. Essa nova política de reajustes periódicos, segundo a Petrobras, busca uma maior paridade com o mercado internacional.

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