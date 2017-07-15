FGTS: Caixa paga mais de R$ 41,8 bilhões das contas inativas

Economia
O número de trabalhadores que sacaram os recursos das contas do fundo representa 82% das 30,2 milhões de pessoas beneficiadas pela medida
Um total de R$ 41,8 bilhões foi pago a 24,8 milhões de trabalhadores beneficiados pelo saque das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Esse total foi liberado pela Caixa Econômica Federal até a última quarta-feira (12) e equivale a 96% do valor disponível para saque (R$43,6 bilhões).
O número de trabalhadores que sacaram os recursos das contas do fundo representa 82% das 30,2 milhões de pessoas beneficiadas pela medida. Os recursos sacados das contas inativas do FGTS superaram a previsão inicial do banco de R$ 35 bilhões.
Prazo
Até 31 de julho, mais de 2,5 milhões de trabalhadores nascidos em dezembro poderão sacar o saldo das contas inativas de contratos de trabalho encerrados até dezembro de 2015. Eles têm direito a mais de R$ 3,5 bilhões.
Quem foi contemplado nas etapas anteriores, mas não retirou o benefício, também poderá sacá-lo até o fim do mês. Entre os nascidos de janeiro a novembro, até 28 de junho, 18,2% ainda não tinham realizado o saque.
Para facilitar o atendimento, os trabalhadores devem sempre ter em mãos o documento de identificação e a carteira de trabalho, ou outro documento que comprove a rescisão de seu contrato. Para valores acima de R$ 10 mil, é obrigatória a apresentação dos documentos.
Os trabalhadores com saldo até R$ 1,5 mil podem sacar no autoatendimento, somente com a senha do cartão cidadão. Para valores até R$ 3 mil, o saque pode ser realizado com o Cartão do Cidadão e senha no autoatendimento, nas lotéricas e correspondentes Caixa. Acima de R$ 3 mil, caso não tenha optado por receber o crédito automático em conta do banco, o saque deve ser feito na boca do caixa nas agências.
Meio Ambiente
Abalo sísmico foi considerado de "baixa magnitude"
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS