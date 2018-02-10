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Fifa divulga bases das seleções na Copa da Rússia; Brasil ficará em Sochi

Joilson Francelino Santana

Publicado em 10/02/2018 às 10:19

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A Fifa divulgou nesta sexta-feira (9) os locais onde ficarão baseadas cada uma das seleções que disputarão a Copa do Mundo de 2018, na Rússia, com destaque para a região de Moscou, que hospedará dez equipes. Além da seleção da casa, Portugal, Irã, França, Peru, Argentina, Alemanha, México, Bélgica e Tunísia escolheram alojamentos e centros de treinamento na capital e em localidades próximas. A informação é da Agência EFE.

A seleção brasileira se hospedará no Swisshotel Resort Kamelia, em Sochi, e realizará os treinos no estádio Yug-Sport. Além do Brasil, a Polônia ficará na mesma cidade, situada no sudoeste da Rússia, às margens do Mar Negro e nas proximidades das montanhas nevadas do Cáucaso.

Todas as equipes permanecerão nos mesmos locais até que se transfiram às cidades das onde disputarão os jogos, onde ficarão hospedadas em hotéis oficiais e também escolherão um centro de treinamento. Em princípio, as seleções deverão estar na cidade da partida na noite anterior ao jogo.
Após a primeira fase, as equipes terão a opção de permanecer na base operacional ou se deslocar às cidades onde irão que jogar as rodadas de mata-mata.

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