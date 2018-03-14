Prêmio principal da Mega-Sena pode pagar hoje R$ 52 milhões

O prêmio principal da Mega-Sena poderá pagar R$ 52 milhões a quem acertar as seis dezenas do concurso 2.022.

O sorteio ocorrerá nesta quarta-feira (14), às 20h, no Caminhão da Sorte, em Manhuaçu, Minas Gerais.

Segunda a Caixa, aplicado na poupança o prêmio renderia cerca de R$ 208 mil por mês.

A aposta mínima na Mega-Sena custa R$ 3,50 e pode ser feita até as 19h (horário de Brasília) em qualquer uma das mais de 13 mil casas lotéricas do país.