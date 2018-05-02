Força Nacional vai apoiar prevenção e repressão ao crime na Amazônia

O Ministério Extraordinário da Segurança Pública autorizou hoje (2) a atuação da Força Nacional de Segurança Pública em atividades de prevenção e repressão a crimes na região da fronteira amazônica. Os agentes apoiarão o trabalho da Polícia Federal (PF) na região por até 180 dias. Se necessário, o prazo poderá ser prorrogado.

A Força Nacional vai atuar nas ações de policiamento ostensivo, em atividades de fiscalização, inibição, prevenção, coibição e repressão aos delitos. A operação terá apoio logístico da Polícia Federal e o número de agentes da Força Nacional a ser disponibilizado será definido pelos órgão envolvidos.