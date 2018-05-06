Mega-Sena pode pagar prêmio de R$ 28 milhões nesta semana

Sorte
Ninguém ganhou o prêmio neste sábado que acumulou para o próximo sorteio
Não houve acertadores para as seis dezenas do concurso 2.037 da Mega-Sena, realizado na noite de ontem (5), em Xanxerê. As dezenas sorteadas foram: 14 - 16 - 23 - 30 - 45 - 60.
O prêmio estimado era de R$ 22 milhões, e, para o próximo concurso, é esperado um prêmio de R$ 28 milhões.
A Quina teve 48 acertadores, e cada um vai levar R$ 58.276,76. Outras 4.609 pessoas ganharam na Quadra, com prêmio de R$ 867,02 para cada.
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