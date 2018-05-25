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Manifestação

Sobe para 42 pontos de interdição mesmo após acordo com governo

Das seis rodovias com paralisação, a BR-163 é a que concentra mais, com 21

Vanessa Ricarte

Publicado em 25/05/2018 às 10:33

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Sobe para 42 pontos de interdição a manifestação dos caminhoneiros em Mato Grosso do Sul. A informação é repassada em tempo real pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Das seis rodovias federais com locais de paralisação, a BR-163 é a que concentra mais manifestações, com 21 em todo Estado.

A paralisação continua em praticamente todo o país mesmo após o encontro de representantes dos caminhoneiros com o Governo Federal ontem (24). Em Mato Grosso do Sul, além da BR-163, a 262, 060, 158,267 e 463 também possuem pontos de interdição dos caminhoneiros.

Caminhoneiros e o governo chegaram a um acordo para suspender a paralisação por pelo menos 15 dias. Em contrapartida, a Petrobras vai manter redução de 10% no valor do diesel nas refinarias por 30 dias. Durante este período, as autoridades vão estudar com mais tranquilidade novos meios de reduzir os preços dos combustíveis.

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