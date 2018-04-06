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PRF vê bloqueios de rodovias enfraquecidos e ressalta risco

Na BR-262, manifesto encerrou-se às 13h15, onde o congestionamento chegou a quatro quilômetros

Renan Nucci

Publicado em 06/04/2018 às 14:49

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Algumas rodovias amanheceram bloqueadas por manifestantes na manhã desta sexta-feira, em Mato Grosso do Sul. Por meio de nota, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) afirmou que não houveram incidentes ou conflitos, apontou que este tipo de manifestação se enfraquece e alertou sobre os riscos.

Conforme divulgado, as manifestações foram encerradas na BR-267 às 12h30, onde o congestionamento chegou à três quilômetros, e na BR-262, em Anastácio e região, encerrou-se às 13h15, onde o  congestionamento chegou a quatro quilômetros. 

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A PRF enxerga um enfraquecimento destes movimentos sociais, especialmente por terem um histórico mais problemático em anos anteriores.  "Mesmo diante de uma medida que, em tese, poderia ser motivo de maior revolta pelos movimentos sociais, descontentes com o Mandado de Prisão expedido contra o ex-presidente [Luiz Inácio Lula da Silva] condenado pela Justiça Federal, as manifestações foram bem mais tímidas do que outras já enfrentadas pela instituição e pelos usuários da rodovia, que diga-se de passagem, sofrem consequências severas com o ato ilegal", lê-se na nota.

O telefone 191 recebeu mais de 500 ligações na parte da manhã, inclusive de médicos com cirurgias marcadas e de medicamentos sendo transportados que não podiam ser entregues devido a interdição. "O transtorno envolvem pessoas que perdem audiências, consultas, professores e alunos que perdem aulas gerando um impacto e severo risco de vida em cerca de 1200 pessoas. A estimativa, é baseada no tamanho do congestionamento causado". 

Interdições causadas pelo MST já causaram a morte de 3 pessoas num grave acidente registrado pela PRF no Sergipe em 2015. "Basta que, para isso, um condutor de um veículo esteja menos atento e não perceba que, a sua frente, há veículos imobilizados sobre a pista. Dirigir descansado e atento a condições inesperadas são atitudes que podem ajudar a evitar acidentes neste tipo de manifestação tumultuária", concluiu a PRF na nota. 

 

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