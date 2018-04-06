Pista é liberada na BR 262 após bloqueio em protesto contra prisão de Lula

Foi liberada agora no início da tarde de hoje (6) a pista no trecho da BR 262, altura do km 444, próximo ao trevo de Dois Irmãos do Buriti, distante quase 100km de Aquidauana. Integrantes do Movimento Sem Terra tinham bloqueado a pista desde às 4 horas da manhã em virtude da prisão do ex-presidente Lula, descretada ontem (5) pelo juiz Sérgio Moro.

O congestionamento chegou a quase 3km de extensão. Durante o protesto, os integrantes do MST permitiram o trânsito apenas de ambulâncias e, por duas vezes, para todos os veículos em ambos os sentidos, por 10 minutos cada.