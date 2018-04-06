Pista é liberada na BR 262 após bloqueio em protesto contra prisão de Lula

Tráfego normal
PRF negociou a saída dos manifestantes que deixaram a pista próxima Dois Irmãos do Buriti
Foi liberada agora no início da tarde de hoje (6) a pista no trecho da BR 262, altura do km 444, próximo ao trevo de Dois Irmãos do Buriti, distante quase 100km de Aquidauana. Integrantes do Movimento Sem Terra tinham bloqueado a pista desde às 4 horas da manhã em virtude da prisão do ex-presidente Lula, descretada ontem (5) pelo juiz Sérgio Moro.
O congestionamento chegou a quase 3km de extensão. Durante o protesto, os integrantes do MST permitiram o trânsito apenas de ambulâncias e, por duas vezes, para todos os veículos em ambos os sentidos, por 10 minutos cada.
De acordo com os manifestantes, a ação foi conjunta com outros movimentos em diversos pontos nas rodovias de todo o país. O motivo foi para chamar a atenção da sociedade quanto à decisão da Justiça de negar o habeas corpus ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
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