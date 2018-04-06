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Bloqueio

Em protesto contra prisão de Lula, Movimento Sem terra Bloqueia BR 262

Próximo ao trevo de Dois Irmãos do Buriti, manifestantes fecham pista. PRF desloca viatura para o local

Vanessa Ricarte

Publicado em 06/04/2018 às 08:10

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Agora pela manhã (6) integrantes do Movimento Sem Terra fecharam a pista que dá acesso ao trevo de Dois Irmãos do Buriti, distante quase 100km de Aquidauana. Na BR 262 altura do KM 444, os manifestantes bloquearam a passagem de veículos em razão da prisão do ex-presidente Lula, decretada ontem à tarde (5) pelo juiz Sérgio Moro.

Segundo informações, o congestionamento já chega a quase 3km de extensão. Policiais tentam agora negociar com os manifestantes para que deixem a pista, ainda sem previsão de liberação. No momento, os integrantes do MST permitem apenas veículos de emergência, como ambulâncias a passarem pelo bloqueio, no trecho de Anastácio a Campo Grande.

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A PRF alerta que bloquear rodovias coloca em risco a vida e a segurança de pessoas. Ainda relembra que bloqueio do MST já foi apontado pela PRF como causa da morte de 3 pessoas em um grave acidente.

Orientação – Como de praxe, a Polícia Rodoviária Federal orienta a quem for se deslocar no trecho entre Campo Grande e Aquidauana para deixar sua viagem para depois do almoço, já que, segundo as informações, provavelmente, a rodovia já estará liberada.


*Matéria editada às 8h35 para acréscimo de informações.

*Retificação: de acordo com Valdirene Vieira, coordenadora do Movimento Sul-Mato-Grossense de Agricultura Familiar, o M.A.F não está envolvido com o bloqueio da BR 262, trecho em que compreende Aquidauana e Campo Grande. Segundo ela, o movimento é composto por pessoas que vestem camisetas azuis, que não tem correlação com o MST - Movimento Sem Terra.

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