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Protesto do MST

PRF alerta sobre bloqueios de manifestantes em mais rodovias de MS

A orientação é para evitar trafegar nos trechos bloqueados da BR 262, BR 163 e BR 267

Vanessa Ricarte

Publicado em 10/04/2018 às 08:29

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A Polícia Rodoviária Federal foi mobilizada na manhã desta terça-feira (10) para negociar a liberação de pelo menos três pontos em rodovias de Mato Grosso do Sul. Além da BR 262 altura do Km 443 que compreende o trecho entre Aquidauana e Campo Grande, próximo ao trevo de Dois Irmãos do Buriti, a BR 163, na altura do Km 104, em Naviraí sentido Mundo Novo e BR 267 no distrito de Casa Verde, próximo a Bataguassu também estão bloqueadas pelo Movimento Sem Terra.

O protesto se dá em razão da prisão do ex-presidente Lula. De acordo com informações da Folha de São Paulo, Entre domingo e ontem chegaram em Curitiba inúmeros ônibus com manifestantes, a maioria membros do MST. Segundo a polícia, são algo entre 400 e 500, e seu principal objetivo é manter a atenção sobre Lula. O PT decidiu transferir a sede política do partido para a cidade. É de lá que as decisões serão tomadas, ao menos, por enquanto. Decisões como a de manter o ex-presidente candidato oficial. O objetivo é fazer barulho e manter foco da atenção no local. Retardar ao máximo o esquecimento da prisão de Lula.

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A PRF orienta

A Polícia Rodoviária Federal alerta sobre os bloqueios e pede à população que adie a viagem para o período da tarde e evite trafegar nesses pontos. A PRF disponibiliza o telefone 191 para que o cidadão possa ter acesso a informações atualizadas sobre as condições de tráfego nas rodovias do estado.

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