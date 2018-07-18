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Ministros vêm a Campo Grande debater segurança pública na fronteira

Fórum Permanente de Segurança acontece amanhã, na Uems

Vanessa Ricarte

Publicado em 18/07/2018 às 10:31

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A segurança nas fronteiras será tema de fórum que ocorre amanhã, no auditório da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems) em Campo Grande, com a presença dos ministros Raul Jungmann, da Segurança Pública, e general Joaquim Silva e Luna, da Defesa. 

O objetivo é debater meios de enfrentamento ao crime organizando que avança na linha internacional com a Bolívia e Paraguai, por meio da presença de facções como o Primeiro Comando da Capital.

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A pedido da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), e Associação Comercial de Campo Grande (ACICG), o Senador Pedro Chaves viabilizou a vinda dos Ministros. O convite também foi feito em reunião em Brasília com a Comissão de Segurança Pública da OAB, representada por Cláudia Paniago e Isabela Saldanha. 

“A vinda dos Ministros significa o reconhecimento da relevância de Mato Grosso do Sul no desenvolvimento de uma política de estado para a segurança pública na região de fronteira”, explica Claudia Paniago.  A Presidente da Comissão de Segurança Pública da OAB/MS acredita que o fórum pode trazer resultados positivos à população sul-mato-grossense.

 “É muito importante a plena integração de MS ao  Sistema Único de Segurança Pública (SUSP) e o mais relevante de tudo, que se defina, com clareza, quais são as atribuições da União, do Estado, dos Municípios quanto a segurança pública na região de fronteira”, citou.  O Fórum Permanente de Segurança na Fronteira tem início amanhã, às 8 horas.

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