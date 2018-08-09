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Eleições 2018

PSDB registra chapa de Alckmin e Ana Amélia

Em convenção nacional, os nomes do ex-governador de São Paulo e da senadora pelo Rio Grande do Sul foram homologados pelo PSDB

Vanessa Ricarte

Publicado em 09/08/2018 às 08:01

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O PSDB protocolou hoje (8) no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) os pedidos de  registro da chapa do partido para a disputa presidencial, que terá o tucano Geraldo Alckmin como candidato a presidente da República e Ana Amélia Lemos (PP) como vice.

Em convenção nacional realizada no último sábado (4), os nomes do ex-governador de São Paulo e da senadora pelo Rio Grande do Sul foram homologados pelo PSDB.

"Em busca de unidade para construção de um projeto de desenvolvimento do Brasil, em benefício do bem-estar econômico e social da população, a convenção nacional do PSDB também aprovou uma coligação nacional com mais oito partidos, composta pelo DEM, PPS, Solidariedade, PSD, PTB, PR, PP e PRB", diz nota divulgada pelo partido.

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