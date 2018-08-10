IGP-M acumula inflação de 8,89% em 12 meses na prévia de agosto

O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M), usado nos reajustes de contratos de aluguel, teve inflação de 0,7% na primeira prévia . Segundo a Fundação Getulio Vargas (FGV), a taxa ficou acima da prévia (0,41%). O IGP-M acumula taxas de 6,66% no ano e de 8,89% em 12 meses.

A alta da taxa para agosto foi puxada pelos preços no atacado. O Índice de Preços ao Produtor Amplo, que mede esse segmento, teve inflação de 1,03% na primeira prévia , acima do 0,34% de julho.