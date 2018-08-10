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IGP-M acumula inflação de 8,89% em 12 meses na prévia de agosto

A alta da taxa de julho para agosto foi puxada pelos preços no atacado

Vanessa Ricarte

Publicado em 10/08/2018 às 09:12

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O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M), usado nos reajustes de contratos de aluguel, teve inflação de 0,7% na primeira prévia de agosto. Segundo a Fundação Getulio Vargas (FGV), a taxa ficou acima da prévia de julho (0,41%). O IGP-M acumula taxas de 6,66% no ano e de 8,89% em 12 meses.

A alta da taxa de julho para agosto foi puxada pelos preços no atacado. O Índice de Preços ao Produtor Amplo, que mede esse segmento, teve inflação de 1,03% na primeira prévia de agosto, acima do 0,34% de julho.

Leia Também

• IGP-M, que reajusta aluguel, acumula 8,24% em 12 meses

• IGP-M registra inflação de 8,13% em 12 meses na 1ª prévia de julho

Em sentido oposto, os preços no varejo tiveram queda. O Índice de Preços ao Consumidor, que analisa esse segmento, registrou deflação (queda de preços) de 0,07% em agosto, ante uma inflação de 0,39% em julho.

O Índice Nacional de Custo da Construção também caiu, mas continuou registrando inflação, ao passar de 0,91% em julho para 0,41% em agosto.

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