Mega-Sena não tem acertador e prêmio pode chegar a R$ 23 milhões

Sorte
As dezenas sorteadas foram: 03-17-34-35-40-48
O prêmio principal do concurso 2069 da Mega-Sena nesta quinta-feira (16) não teve acertador. O prêmio acumulou e pode chegar a R$ 23 milhões no próximo sorteio, no dia 18 de agosto.
As dezenas sorteadas foram: 03-17-34-35-40-48
Na quina, foram 48 apostas ganhadoras e que irão receber R$ 30.930,59. A quadra teve 3.638 apostas acertadoras que vão receber R$ 583.
A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 3,50 e pode ser feita em qualquer casa lotérica do país até as 19h de sábado (18).
Meio Ambiente
Abalo sísmico foi considerado de "baixa magnitude"
INFORME PUBLICITÁRIO
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS