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Mega-Sena não tem acertador e prêmio pode chegar a R$ 23 milhões

As dezenas sorteadas foram: 03-17-34-35-40-48

Vanessa Ricarte

Publicado em 17/08/2018 às 09:15

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O prêmio principal do concurso 2069 da Mega-Sena nesta quinta-feira (16) não teve acertador. O prêmio acumulou e pode chegar a R$ 23 milhões no próximo sorteio, no dia 18 de agosto. 

As dezenas sorteadas foram: 03-17-34-35-40-48

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Na quina, foram 48 apostas ganhadoras e que irão receber R$ 30.930,59. A quadra teve 3.638 apostas acertadoras que vão receber R$ 583.

A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 3,50 e pode ser feita em qualquer casa lotérica do país até as 19h de sábado (18). 

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