Mega-Sena poderá pagar hoje prêmio de 27,5 milhões

Sorte
Sorteio da Mega-Sena será realizado hoje (22) no Caminhão da Sorte em Itabela, na Bahia
O prêmio principal da Mega-Sena poderá pagar hoje (22) R$ 27,5 milhões para quem acertar sozinho as seis dezenas do concurso 2.071.
O sorteio está marcado para as 20h, no Caminhão da Sorte, que está nesta quarta-feira na cidade de Itabela, na Bahia. Segundo a Caixa, aplicado na poupança o prêmio renderia cerca de R$ 102 mil por mês.
A aposta mínima na Mega-Sena custa R$ 3,50 e pode ser feita até as 19h em qualquer uma das mais de 13 mil lojas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país.
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