Bolsonaro segue estável e internado no Hospital Albert Einstein

O Hospital Albert Einstein divulgou novo boletim médico sobre o candidato à Presidência da República Jair Bolsonaro (PSL) na noite de hoje (15). Segundo o informe, o paciente está com quadro estável e sem intercorrências.

Bolsonaro segue internado na Unidade de Terapia Intensiva do hospital. Não se alimenta pela boca, recebendo nutrientes pela veia para a recuperação. Segundo o boletim, o candidato não apresenta febre ou sinais de infecção.