Bolsonaro segue estável e internado no Hospital Albert Einstein

Atentado
O Hospital Albert Einstein divulgou novo boletim médico sobre o candidato à Presidência da República Jair Bolsonaro (PSL) na noite de hoje (15). Segundo o informe, o paciente está com quadro estável e sem intercorrências.
Bolsonaro segue internado na Unidade de Terapia Intensiva do hospital. Não se alimenta pela boca, recebendo nutrientes pela veia para a recuperação. Segundo o boletim, o candidato não apresenta febre ou sinais de infecção.
Os médicos responsáveis que assinam o boletim são Antônio Luiz Macedo, cirurgião, e LEandro Echenique, clínico e cardiologista.
Histórico
Bolsonaro levou uma facada no dia 6 quando participava de atividade de campanha em Juiz de Fora (MG). Ele passou por uma primeira cirurgia na Santa Casa de Juiz de Fora e foi transferido para São Paulo, a pedido da família, no dia seguinte.
Na última quarta-feira (12), o candidato passou por uma cirurgia de emergência para tratar uma aderência que obstruía o intestino delgado.
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