Inflação do aluguel acumula taxa de 9,83% em 12 meses

O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M), usado no reajuste dos contratos de aluguel, registrou uma inflação de 1,34% na segunda prévia deste ano. A taxa é superior ao 0,67% da segunda prévia .

De acordo com a Fundação Getulio Vargas (FGV), com a segunda prévia , o IGP-M acumula taxas de 8,09% no ano e 9,83% em 12 meses.