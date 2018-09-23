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Bolsonaro recebe alta de UTI semi-intensiva em hospital de São Paulo

Segundo a equipe médica do Hospital Israelita Albert Einstein, ele não apresenta dor, febre ou disfunções orgânicas

Renan Nucci

Publicado em 23/09/2018 às 08:15

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O candidato à Presidência da República Jair Bolsonaro (PSL) recebeu alta ontem (22) da unidade de terapia semi-intensiva, informou boletim médico divulgado nesta tarde.

Segundo a equipe médica do Hospital Israelita Albert Einstein, ele não apresenta dor, febre ou disfunções orgânicas.

Sexta-feira (21), Bolsonaro começou a ingerir alimentos pastosos em decorrência da recuperação dos movimentos intestinais e teve “ótima aceitação”. Ele está internado no hospital desde o dia 7 de setembro, para onde foi transferido após receber uma facada na região abdominal em Juiz de Fora (MG), quando participava de atividade de campanha no dia 6.

O boletim de hoje informa ainda que ele segue com a recuperação dos movimentos intestinais, recebendo dieta pastosa acompanhada de nutrição endovenosa.

Também estão sendo mantidas as medidas de prevenção de trombose venosa, com exercícios respiratórios, de fortalecimento muscular e períodos de caminhada fora do quarto.

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