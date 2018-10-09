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Eleições 2018

Bolsonaro quer conversar com Alvaro Dias, Daciolo e Partido Novo

O candidato alegou que apoios futuros não representarão concessão de espaço em seu governo

Renan Nucci

Publicado em 09/10/2018 às 13:58

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O candidato à presidência Jair Bolsonaro (PSL) afirmou hoje (9) que deseja o apoio político dos candidatos de centro-direita derrotados no primeiro turno. Em vídeo gravado durante entrevista ao SBT e divulgado em seu perfil no Twitter, Bolsonaro disse que está pronto para conversar com Alvaro Dias, Daciolo e o Partido Novo, que são “pessoas de bem”, segundo ele. 

O candidato alegou que apoios futuros não representarão concessão de espaço em seu governo. “Não repartiremos estatais, diretorias de bancos e ministérios para conseguir apoio. Hoje temos ao todo 350 deputados federais que estão conosco pela governabilidade.”

Nordeste

De acordo com Jair Bolsonaro, visitar a Região Nordeste do país está em seus planos de campanha para o segundo turno, caso receba a liberação médica. “Ao voltar para as ruas não vou poder fazer o que fazia, como ser carregado nos braços, com milhares de pessoas me recebendo no aeroporto. [Mas] com toda certeza um carro de som se fará presente e darei meu recado a eles”, afirmou.

Fake news

Na mesma entrevista, o candidato do PSL falou sobre sua rejeição ao compromisso de não espalhar fake news nas redes sociais, proposto por seu adversário nas urnas, Fernando Haddad (PT).

“O Haddad acabou de falar que é um compromisso meu de não espalhar fake news, mas ele acaba de espalhar que no meu plano de governo teria uma proposta para cobrar imposto de renda de quem recebe salário mínimo. Ou seja, mente descaradamente e quer um compromisso de lealdade.”

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