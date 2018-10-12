Jean Wyllys vence Bolsonaro na Justiça

Os desembargadores da 12ª Câmara Cível do TJ/RJ mantiveram a decisão de primeira instância que nega o pedido de Jair Bolsonaro para que Jean Wyllys se abstivesse de fazer comentários pejorativos sobre ele.

Bolsonaro processou Jean Wyllys por danos morais depois que o parlamentar, em uma entrevista concedida em 2017, afirmou que o presidenciável era fascista, desonesto, nepotista, entre outras palavras carinhosas.