Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 09:26

Buscar

Últimas notícias
X

Política

PSL de Bolsonaro está com Reinaldo desde o primeiro turno

Nesta segunda etapa do processo eleitoral, o governador reitera a aliança com o partido do presidenciável

Renan Nucci

Publicado em 10/10/2018 às 14:55

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O PSDB de Reinaldo Azambuja e o PSL de Jair Bolsonaro caminham lado a lado nas eleições de 2018 em Mato Grosso do Sul. Juntas, as legendas elegeram 11 deputados no primeiro turno. Quatro deles federais e sete estaduais. Nesta segunda etapa do processo eleitoral, o governador reitera a aliança com o partido do presidenciável. 

“Desde o primeiro turno tivemos o PSL na coligação. Tivemos dois candidatos à presidência: o Geraldo Alckmin (PSDB) e o Jair Bolsonaro. Agora, no segundo turno, todo nosso trabalho e apoio é para Bolsonaro. Ele terá meu voto, meu apoio e meu trabalho. Precisamos renovar o Brasil. Gastar menos com Brasília (DF) para gastar mais com os estados. Bolsonaro é o melhor caminho para MS”, afirmou Reinaldo nesta quarta-feira (10) em entrevista à imprensa.

Em Mato Grosso do Sul, a coligação liderada por Reinaldo Azambuja teve apoio do DEM, PP, PSD, Patriota, PPS, PROS, SD, PSB, PTB, Avante e PMN nas eleições majoritárias, ou seja, para governador e senadores. Nas eleições proporcionais, o partido ainda somou com o PMB e o PSL.

Registrada no TRE-MS com o nome “Avançar com Responsabilidade”, a coligação teve duas chapas para deputados federais e três para deputados estaduais. Pela aliança com o PSDB foram eleitos um senador, seis deputados federais e 16 parlamentares estaduais. Conquistaram vagas na Câmara dos Deputados: Rose Modesto (PSDB), Fábio Trad (PSD), Beto Pereira (PSDB), Tereza Cristina (DEM), Tio Trutis (PSL) e Dr. Luiz Ovando (PSL).

Para a Assembleia Legislativa se elegeram Capitão Contar (PSL), Coronel Davi (PSL), Onevan de Matos (PSDB), Zé Teixeira (DEM), Lídio Lopes (Patriota), Paulo Corrêa (PSDB), Felipe Orro (PSDB), Barbosinha (DEM), Marçal Filho (PSDB), Professor Rinaldo (PSDB), Londres Machado (PSD), Neno Razuk (PTB), Herculano Borges (SD), Gerson Claro (PP), Evander Vendramini (PP) e Lucas de Lima (SD). Para o Senado Federal foi eleito Nelsinho Trad (PTB).

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

Primeira-dama destaca experiência de Viviane Luiza para Câmara Federal

Futuro promissor

Jaime Verruck destaca força da economia diversificada de Amambai

Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico

Justiça

PF entrega a Gilmar e Zanin íntegra de dados do celular de Vorcaro

Publicidade

Eleições 2026

Viviane Luiza destaca atuação em políticas públicas na disputa pela Câmara

ÚLTIMAS

Cultura Terena será celebrada em encontro na Aldeia Aldeinha

Programação em Anastácio

Cultura Terena será celebrada em encontro na Aldeia Aldeinha

Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Nem câmera de segurança escapa da ação de ladrões em Anastácio

Furto durante a madrugada

Nem câmera de segurança escapa da ação de ladrões em Anastácio

Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo