Murilo disse que bandeiras de Reinaldo e Bolsonaro trazem segurança ao País

Política
Murilo disse que tanto o governador Reinaldo Azambuja como o candidato a presidente Jair Bolsonaro apostam na melhoria da segurança para o futuro
O ex-prefeito de Dourados e candidato a vice-governador na chapa do governador Reinaldo Azambuja (PSDB) que disputa a reeleição para o comando do Estado, Murilo Zauith (DEM), disse na manhã desta quarta-feira (10), em entrevista concedida por telefone à rádio Hora 92 FM, de Campo Grande, que não existe “democracia mais consolidada que a nossa [do Brasil]”, e que o momento da disputa polarizada entre duas correntes antagônicas para a escolha do próximo presidente “reflete essa normalidade”.
Murilo disse que tanto o governador Reinaldo Azambuja como o candidato a presidente Jair Bolsonaro apostam na melhoria da segurança para o futuro. “Hoje, o que vemos em Mato Grosso do Sul, um estado tranquilo, as pessoas podem sair de casa e voltar sem medo, e a preocupação do Reinaldo é que o Jair também garanta, se for presidente, essa segurança nas fronteiras, para que a gente se sinta mais confortável ainda”.
Atualmente, a democracia brasileira – segundo Murilo – mostra que “tudo passa pelo Congresso Nacional e a Câmara dos Deputados”, citando a renovação promovida, ainda mais, nas eleições de domingo (7) passado “e muitos jovens estão chegando lá, são pessoas idealistas com vontade de ver esse Brasil acertar e ir pra frente”.
“Nosso Estado é um estado estável, não atrasa salários, garante a melhor remuneração do professor do Brasil, atrai empregos e novas empresas diariamente, se você fizer uma pesquisa nacional e perguntar quem quer vir pra cá para ter segurança e estabilidade, vai ver que muitos querem vir. É essa segurança que temos que continuar mantendo a partir da eleição do dia 28, manter o que está dando certo”, concluiu o candidato a vice-governador.
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