Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 09:27

Buscar

Últimas notícias
X

Política

Murilo disse que bandeiras de Reinaldo e Bolsonaro trazem segurança ao País

Murilo disse que tanto o governador Reinaldo Azambuja como o candidato a presidente Jair Bolsonaro apostam na melhoria da segurança para o futuro

Renan Nucci

Publicado em 11/10/2018 às 10:18

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O ex-prefeito de Dourados e candidato a vice-governador na chapa do governador Reinaldo Azambuja (PSDB) que disputa a reeleição para o comando do Estado, Murilo Zauith (DEM), disse na manhã desta quarta-feira (10), em entrevista concedida por telefone à rádio Hora 92 FM, de Campo Grande, que não existe “democracia mais consolidada que a nossa [do Brasil]”, e que o momento da disputa polarizada entre duas correntes antagônicas para a escolha do próximo presidente “reflete essa normalidade”.

Murilo disse que tanto o governador Reinaldo Azambuja como o candidato a presidente Jair Bolsonaro apostam na melhoria da segurança para o futuro. “Hoje, o que vemos em Mato Grosso do Sul, um estado tranquilo, as pessoas podem sair de casa e voltar sem medo, e a preocupação do Reinaldo é que o Jair também garanta, se for presidente, essa segurança nas fronteiras, para que a gente se sinta mais confortável ainda”.

Atualmente, a democracia brasileira – segundo Murilo – mostra que “tudo passa pelo Congresso Nacional e a Câmara dos Deputados”, citando a renovação promovida, ainda mais, nas eleições de domingo (7) passado “e muitos jovens estão chegando lá, são pessoas idealistas com vontade de ver esse Brasil acertar e ir pra frente”.

“Nosso Estado é um estado estável, não atrasa salários, garante a melhor remuneração do professor do Brasil, atrai empregos e novas empresas diariamente, se você fizer uma pesquisa nacional e perguntar quem quer vir pra cá para ter segurança e estabilidade, vai ver que muitos querem vir. É essa segurança que temos que continuar mantendo a partir da eleição do dia 28, manter o que está dando certo”, concluiu o candidato a vice-governador.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

Primeira-dama destaca experiência de Viviane Luiza para Câmara Federal

Futuro promissor

Jaime Verruck destaca força da economia diversificada de Amambai

Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico

Justiça

PF entrega a Gilmar e Zanin íntegra de dados do celular de Vorcaro

Publicidade

Eleições 2026

Viviane Luiza destaca atuação em políticas públicas na disputa pela Câmara

ÚLTIMAS

Cultura Terena será celebrada em encontro na Aldeia Aldeinha

Programação em Anastácio

Cultura Terena será celebrada em encontro na Aldeia Aldeinha

Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Nem câmera de segurança escapa da ação de ladrões em Anastácio

Furto durante a madrugada

Nem câmera de segurança escapa da ação de ladrões em Anastácio

Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo