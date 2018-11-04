Haddad avalia ser presidente do PT para liderar oposição

Indicado pela direção do PT para liderar a oposição ao governo Jair Bolsonaro (PSL), o presidenciável derrotado Fernando Haddad deve enfrentar dificuldades para cumprir a missão. Sem cargo formal, o petista terá de lidar com o descontentamento dos tradicionais aliados do partido e com as próprias bandeiras da sigla para consolidar a sua força política nos próximos anos. A presidência do PT pode fazer parte de um plano para mitigar esses problemas.

Além disso, o petista deverá enfrentar a rivalidade de Ciro Gomes (PDT), que, em entrevista ao jornal “Folha de S.Paulo”, publicada na quarta-feira, disse que foi “miseravelmente traído por Lula” e manifestou interesse em fundar um novo campo político. Ciente das dificuldades que terá, Haddad passou a considerar a possibilidade de inciar uma articulação para assumir a presidência do PT, o que ele descartava inicialmente.