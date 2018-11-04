Haddad avalia ser presidente do PT para liderar oposição

Conjuntura política
Atuação de Ciro Gomes, resistências internas e bandeiras do próprio partido aparecem como as maiores dificuldades
Indicado pela direção do PT para liderar a oposição ao governo Jair Bolsonaro (PSL), o presidenciável derrotado Fernando Haddad deve enfrentar dificuldades para cumprir a missão. Sem cargo formal, o petista terá de lidar com o descontentamento dos tradicionais aliados do partido e com as próprias bandeiras da sigla para consolidar a sua força política nos próximos anos. A presidência do PT pode fazer parte de um plano para mitigar esses problemas.
Meio Ambiente
Abalo sísmico foi considerado de "baixa magnitude"
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Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
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