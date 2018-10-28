Com 92,08% das urnas apuradas, Bolsonaro tem 55,63% e Haddad 44,37%

Com 92,08% das urnas apuradas em todo o Brasil, Jair Bolsonaro, do PSL, aparece com 55,63% dos votos válidos. O candidato recebeu, até o momento, 53,9 milhões de votos. Enquanto isso, Fernando Haddad, do PT, está com 44,37% dos votos válidos, o que corresponde a 43 milhões de votos.

Ao todo, foram registrados 107.287.339 votos. Destes, 97.014.973 (90,43%) válidos, 2.315.434 (2,16%) brancos e nulos 7.956.932 (7,42%).

As abstenções chegaram a 28.772.078 (21,15%) em todo o Brasil.