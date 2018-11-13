Inep disponibiliza resultados do Encceja para o ensino médio

Resultado
As notas foram disponibilizadas na tarde de ontem (12) pelo Inep
Estudantes que participaram do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) referentes ao Ensino Médio já podem acessar os resultados individuais pela internet com as informações de CPF e senha. As notas foram disponibilizadas na tarde de ontem (12) pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).
O exame foi aplicado no dia 5 de agosto e teve mais de 1,6 milhão de inscritos. Dos inscritos para o Ensino Médio, mais de 570 mil fizeram as provas e 36% obtiveram a certificação completa nas quatro áreas de conhecimento. Os estudantes que obtiveram a nota mínima exigida em todas as quatro áreas de conhecimento e na redação devem se dirigir às Secretarias Estaduais de Educação e aos Institutos Federais de Educação Ciência e Tecnologia para solicitar a certificação. Aqueles que obtiveram a nota mínima apenas em algumas áreas podem solicitar a declaração parcial de proficiência.
Dos participantes que tentaram a certificação do Ensino Médio, 91% obtiveram a nota mínima em Ciências da Natureza e suas Tecnologias; 81,1 % em Ciências Humanas e suas Tecnologias; 67,3% em Linguagens e Códigos e suas Tecnologias e Redação; e 59,6 % em Matemática e suas Tecnologias.
Os resultados do Ensino Fundamental serão liberados a partir de 10 de dezembro. As notas das outras três aplicações – Encceja Nacional PPL, Encceja Exterior e Encceja Exterior PPL –, bem como de quem participou da reaplicação, serão divulgadas posteriormente.
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