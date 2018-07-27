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Ensino Médio

Inscrições para o Encceja Nacional terminam hoje

O Encceja se destina às pessoas que não tiveram a oportunidade de concluir seus estudos na idade apropriada

Vanessa Ricarte

Publicado em 27/07/2018 às 11:01

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Termina hoje (27) o período de inscrições para o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos para Pessoas Privadas de Liberdade (Encceja Nacional PPL) 2018. A prova pode garantir a regularização da situação educacional.

Neste caso, o Encceja se destina às pessoas que não tiveram a oportunidade de concluir seus estudos na idade apropriada e atualmente estão detidas em unidades prisionais ou socioeducativas.

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Desde o último dia 16, as inscrições - gratuitas e pela internet - vêm sendo feitas pelos responsáveis pedagógicos das unidades prisionais e socioeducativas que aderiram ao exame, entre 9 e 20 de julho. Os candidatos precisam ter, no mínimo, 15 anos para tentar a certificação do Ensino Fundamental e, pelo menos 18, no caso do Ensino Médio.

Os inscritos farão as provas nos dias 18 e 19 de setembro. Os exames estarão divididos em 30 questões objetivas e uma redação. Para conseguir o certificado escolar, o candidato deve obter, no mínimo, 100 pontos em cada uma das áreas de conhecimento, o que corresponde a 50% do total distribuído.

Como é

O exame para o ensino fundamental inclui questões de Ciências Naturais, História e Geografia, Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna, Artes, Educação Física, Redação e Matemática.

Para o ensino médio, o exame exigirá conhecimento nas áreas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias, Linguagens e Códigos e suas Tecnologias, Redação e Matemática e suas Tecnologias.

Na edição do ano passado, 74,1 mil pessoas privadas de liberdade se inscreveram no Encceja Nacional PPL. Do total, 44,1 mil buscavam a certificação do ensino fundamental e quase 30 mil a certificação do ensino médio. As provas foram aplicadas em 1.329 unidades prisionais.

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