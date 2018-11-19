'Eu não sou parceira da JBS', diz futura ministra da Agricultura

A futura ministra da Agricultura Tereza Cristina, indicada pelo presidente eleito Jair Bolsonaro para assumir a pasta, rebateu reportagem da Folha de S. Paulo que afirmou que ela concedeu incentivos fiscais ao grupo na mesma época em que manteve uma parceria pecuária com a empresa. "Eu não sou parceira da JBS. [...] Matéria leva as pessoas a acreditarem que negociação foi feita de uma maneira não republicana e não é verdade", afirmou.



Tereza Cristina disse que nunca recebeu nenhuma doação da JBS de maneira direta. Segundo ela, foi o MDB que recebeu o dinheiro e fez o repasse para sua candidatura à deputada federal na época. "Eu nunca recebi uma intimação e nem nada sobre esse assunto. E estou pronta para responder se for chamada", ressaltou.



A futura ministra voltou a defender a aprovação da Lei do Agrotóxico, afirmando que é uma lei de modernização das regras para registro das novas moléculas que existem hoje no mundo e que não fará ninguém usar mais agrotóxicos. "Pelo contrário. Essa lei propicia você tirar alguns pesticidas que hoje estão no mercado e que não têm substitutos e trazer moléculas mais modernas que às vezes são mais seguras para a população".



Nesta semana, Tereza Cristina irá começar sua transição da pasta. Em relação à conversa que teve com o atual ministro Blairo Maggi, na semana passada, ela afirmou que o assunto girou em torno do ministério atual, onde ele colocou tudo à disposição "e ainda trocamos ideias sobre como será o novo ministério".