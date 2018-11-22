Ninguém acerta a Mega-Sena e prêmio acumulado é R$ 70 milhões

Sorte
Os números sorteados foram: 05 – 15 – 20 – 27 – 30 – 58
Nenhum apostador acertou as seis dezenas do sorteio 2099 da Mega-Sena realizado ontem (21) em Campos Belos (GO), e o prêmio ficou acumulado. Para o próximo sorteio, que acontece sábado (24), a premiação é estimada em R$ 70 milhões.
Os números sorteados foram: 05 – 15 – 20 – 27 – 30 – 58.
Os 97 apostadores que acertaram a quina vão levar R$ 34,4 mil cada e as 7.549 apostas que acertaram a quadra vão ganhar R$ 633,2 cada.
As apostas podem ser feitas até as 18h (horário de MS) do dia do sorteio, em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa em todo o país. A aposta mínima custa R$ 3,50.
Meio Ambiente
Abalo sísmico foi considerado de "baixa magnitude"
INFORME PUBLICITÁRIO
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS