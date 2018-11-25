Mega-Sena tem uma aposta ganhadora que leva R$ 69 milhões

O concurso 2100 da Mega-Sena, sorteado na noite desse sábado (24), teve uma aposta ganhadora de Indaiatuba (SP) que vai receber R$ 69.186.484,11. Os números sorteados foram 01,10, 11,13, 35 e 49.

A quina teve 266 ganhadores que vão receber R$ 17.704,75. A quadra teve 15.540 apostas ganhadoras. O prêmio é de R$ 432,93.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 3 milhões.