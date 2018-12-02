Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 10 milhões na próxima terça-feira

Sorte
Os números sorteados foram 04 - 06 - 17 - 34 - 51 - 57
O prêmio da Mega-Sena acumulou e poderá pagar R$ 10 milhões na próxima terça-feira (5). Isso porque nenhuma aposta acertou as seis dezenas do Concurso 2.102, sorteadas na noite deste sábado (1º), em Curitiba.
Os números sorteados foram: 04 - 06 - 17 - 34 - 51 - 57.
Segundo informações da Caixa Econômica Federal, 77 apostas acertaram cinco dezenas e vão receber R$ 25.027,75, cada. Já a quadra saiu para 4.557 apostas, que vão ganhar R$ 604,13, cada.
A aposta mínima, com seis dezenas, custa R$ 3,50.
Os apostadores podem tentar a sorte até as 19h de terça-feira nas casas lotéricas ou pelo sistema online de loterias da Caixa.
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