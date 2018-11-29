Ninguém acerta Mega-Sena e prêmio vai para R$ 6 milhões

Sorte
O próximo sorteio da Mega-Sena será no sábado (1º)
Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 2101 da Mega-Sena sorteadas nesta quarta-feira (28). Com isso, o prêmio pode chegar a R$ 6 milhões no próximo sorteio.
As dezenas sorteadas foram: 02 - 08 - 18 - 37 - 56 - 58
Na Quina, foram 61 apostas ganhadoras, que vão receber R$ 23.013,76 cada. A Quadra teve 3.852 apostas acertadoras e que irão receber R$ 520,63 cada uma.
O próximo sorteio da Mega-Sena será no sábado (1º).
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