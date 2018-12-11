Índice usado em contratos de aluguel acumula taxa de 7,45% em 12 meses

Apesar do resultado da primeira prévia , o IGP-M continua acumulando inflação no acumulado de 12 meses: 7,45%.

O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M), usado no reajuste dos contratos de aluguel, registrou deflação (queda de preços) de 1,16% na primeira prévia deste ano. Segundo a Fundação Getulio Vargas (FGV), o IGP-M já havia registrado deflação de 0,11% na prévia .

A queda da taxa para dezembro, foi provocada pelos preços no atacado, no varejo e na construção. O Índice de Preços ao Produtor Amplo, que mede o atacado, registrou deflação de 1,7% na prévia , uma queda de preços mais acentuada do que a registrada na prévia (-0,31%).

O Índice de Preços ao Consumidor, que analisa o varejo, teve deflação de 0,16% na primeira prévia . Em novembro, havia sido registrada inflação de 0,3%, de acordo com a FGV.

Já o Índice Nacional de Custo da Construção continuou registrando inflação na prévia (0,06%), embora com taxa mais moderada do que em novembro (0,29%).