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Mega-Sena acumula e prêmio pode chegar a R$ 50 milhões

Os números sorteados foram 19, 22, 29, 41, 44 e 59

Vanessa Ricarte

Publicado em 19/12/2018 às 09:18

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Ninguém acertou os seis números da Mega-Sena sorteada na noite de ontem (18) e o próximo concurso, com o sorteio na quinta-feira (20), tem uma estimativa de um prêmio de R$ 50 milhões. Os números sorteados foram 19, 22, 29, 41, 44 e 59. 

O sorteio do concurso 2.108, realizado em Conselheiro Pena (MG), teve 58 apostas ganhadoras na quina, cada uma levando um prêmio de R$ 41,58 mil, e 4.051 apostas ganhadoras na quadra, com prêmios de R$850.

As apostas para o próximo podem ser feitas em qualquer lotérica até as 19h ou pelo próprio site da Caixa.

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