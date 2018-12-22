Mega-Sena da Virada pode pagar R$280 milhões a acertador

A Mega-Sena da Viradapode pagar R$ 280 milhões ao vencedor segundo estimativa da Caixa Econônimica Federal. As apostas exclusivas para a Mega da Virada começaram nesta sexta-feira. Todas as apostas registradas a partir desta sexta concorrerão ao sorteio especial de fim de ano, inclusive os registrados em volantes regulares da Mega. O prêmio não acumula.

As apostas para a Mega da Virada podem ser feitas até as 16h (horário de Brasília) do dia 31 de dezembro em qualquer lotérica do país e também no Portal Loterias Online. Outra opção é o Bolão Caixa, em que apostadores podem dividir cotas com amigos e familiares. Os bolões têm preço mínimo de R$ 10,00, mas cada cota não pode ser inferior a R$ 4,00. É possível realizar um bolão de no mínimo 2 e no máximo 100 cotas.