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Mega-Sena da Virada pode pagar R$280 milhões a acertador

Prêmio não acumula e será sorteado no dia 31 de dezembro, véspera de Ano Novo

Vanessa Ricarte

Publicado em 22/12/2018 às 10:16

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A Mega-Sena da Viradapode pagar R$ 280 milhões ao vencedor segundo estimativa da Caixa Econônimica Federal. As apostas exclusivas para a Mega da Virada começaram nesta sexta-feira. Todas as apostas registradas a partir desta sexta concorrerão ao sorteio especial de fim de ano, inclusive os registrados em volantes regulares da Mega. O prêmio não acumula.

As apostas para a Mega da Virada podem ser feitas até as 16h (horário de Brasília) do dia 31 de dezembro em qualquer lotérica do país e também no Portal Loterias Online. Outra opção é o Bolão Caixa, em que apostadores podem dividir cotas com amigos e familiares. Os bolões têm preço mínimo de R$ 10,00, mas cada cota não pode ser inferior a R$ 4,00. É possível realizar um bolão de no mínimo 2 e no máximo 100 cotas.

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A aposta simples custa R$ 3,50. Titulares de conta corrente na CAIXA podem fazer suas apostas na Mega da Virada pelo computador, tablet ou smartphone utilizando o Internet Banking Caixa. O sorteio, que será realizado na véspera do Ano Novo, será transmitido ao vivo a partir das 20h, nos estúdios da TV Globo, em São Paulo. Se ninguém acertar as seis dezenas, o prêmio será rateado entre os acertadores da quina.

Caso apenas um ganhador leve o prêmio da Mega da Virada e aplique todo o valor na poupança, receberá mais de R$ 1 milhão em rendimentos mensais.

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