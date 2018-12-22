Ponte de Murtinho consolida a entrada de MS na Rota Bioceânica

Os presidentes do Brasil Michel Temer e do Paraguai, Mario Abdo, transpuseram, na sexta-feira (21) – com a autorização da construção de ponte que ligará Porto Murtinho a Carmelo Peralta – a última barreira para a consolidação da Rota Bioceânica. Com esta obra, Mato Grosso do Sul terá acesso rodoviário ao Oceano Pacífico, ampliando as possibilidades de conquista de novos mercados para exportação de produtos. A rota terrestre permitirá redução de, pelo menos, 8 mil quilômetros do trajeto para escoar a produção do Estado. Os procedimentos para a construção devem ser iniciados já a partir do ano que vem.

A autorização para a obra foi dada com a assinatura de declaração conjunta dos dois países, pelo presidente Michel Temer e Mario Abdo, do Paraguai, em cerimônia realizada no fim da tarde, na Usina Itaipu, em Foz do Iguaçu (PR). A vice-governadora Rose Modesto representou o governo do Estado na solenidade.

O custo total previsto para essas duas pontes é de US$ 270 milhões, pouco mais de R$ 1 bilhão, investidos ao longo dos próximos dois anos e meio a três anos, prazo também previsto para a conclusão das obras. Pelo que foi acordado entre os dois governos e pela diretoria de Itaipu, a parte paraguaia da usina financiará a construção da ponte em Mato Grosso do Sul e a margem brasileira entrará com recursos para a ponte em Foz do Iguaçu. Agora, os projetos devem ficar a cargo do Departamento Nacional de Infraestrutura (Dnit).