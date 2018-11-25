Ponte em Dois Irmãos do Buriti não suporta peso de caminhão boiadeiro e desaba

Desde o acidente, vídeos e fotos do resgate do caminhão por um guindaste circulou em vários grupos do WhatsApp.

Ao tentar atravessar uma ponte de madeira na sexta-feira da semana retrasada (16) o motorista de um caminhão boiadeiro caiu em um córrego localizado sobre uma ponte em estrada de Dois Irmãos do Buriti, no acesso a Palmeiras, sentido Campo Grande. A estrutura da ponte não suportou o peso do veículo e desabou.

O motorista não sofreu ferimentos, apenas o susto de cair da ponte em um veículo pesado. De acordo com o encarregado-geral da Fazenda Paineiras, Severido Bernardo Viegas Leandro, que entrou em contato com o jornal O Pantaneiro, há um ano os caminhoneiros pediam às autoridades que reformassem a ponte.

"O caminhão caiu no dia 16 e ficou uma semana no local. Só foi guinchado na última sexta-feira, dia 23", informou ao O Pantaneiro.

Severino ainda disse que o caminhão teve o eixo traseiro entortado e que só em Campo Grande será possível realizar o conserto, se for possível, do contrário, terá que trocar o eixo inteiro.

*Matéria editada às 11h32 para correção e acréscimo de informações.