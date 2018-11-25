Ponte em Dois Irmãos do Buriti não suporta peso de caminhão boiadeiro e desaba

Anastácio
Foi preciso o auxílio de guindaste para retirar o veículo do córrego; o motorista escapou ileso
Ao tentar atravessar uma ponte de madeira na sexta-feira da semana retrasada (16) o motorista de um caminhão boiadeiro caiu em um córrego localizado sobre uma ponte em estrada de Dois Irmãos do Buriti, no acesso a Palmeiras, sentido Campo Grande. A estrutura da ponte não suportou o peso do veículo e desabou.
Desde o acidente, vídeos e fotos do resgate do caminhão por um guindaste circulou em vários grupos do WhatsApp.
O motorista não sofreu ferimentos, apenas o susto de cair da ponte em um veículo pesado. De acordo com o encarregado-geral da Fazenda Paineiras, Severido Bernardo Viegas Leandro, que entrou em contato com o jornal O Pantaneiro, há um ano os caminhoneiros pediam às autoridades que reformassem a ponte.
"O caminhão caiu no dia 16 e ficou uma semana no local. Só foi guinchado na última sexta-feira, dia 23", informou ao O Pantaneiro.
Severino ainda disse que o caminhão teve o eixo traseiro entortado e que só em Campo Grande será possível realizar o conserto, se for possível, do contrário, terá que trocar o eixo inteiro.
*Matéria editada às 11h32 para correção e acréscimo de informações.
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