Para evitar tumulto em horários de pico, veículos pesados devem passar pela ponte Nova

As obras de recapeamento prosseguem na ponte Boiadeira, um dos acessos entre Aquidauana e Anastácio. Contudo, a ponte Velha foi liberada nesta terça-feira (25), em decorrência do fim das obras. As equipes que trabalham no recapeamento e a Prefeitura recomendam cautela e atenção em horários de pico, como logo mais, no período do almoço, a fim de evitar acidentes.

Meia pista da ponte Nova está liberada apenas para veículos pesados, como caminhões e camionetes, a fim de reduzir o congestionamento no trecho. A medida é decorrente de recapeamento do asfalto da Avenida da Integração, pelo lado de Anastácio.