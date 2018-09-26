Para evitar tumulto em horários de pico, veículos pesados devem passar pela ponte Nova

Aquidauana
A ponte Velha foi liberada para o tráfego de veículos desde ontem, nos dois sentidos
As obras de recapeamento prosseguem na ponte Boiadeira, um dos acessos entre Aquidauana e Anastácio. Contudo, a ponte Velha foi liberada nesta terça-feira (25), em decorrência do fim das obras. As equipes que trabalham no recapeamento e a Prefeitura recomendam cautela e atenção em horários de pico, como logo mais, no período do almoço, a fim de evitar acidentes.
Meia pista da ponte Nova está liberada apenas para veículos pesados, como caminhões e camionetes, a fim de reduzir o congestionamento no trecho. A medida é decorrente de recapeamento do asfalto da Avenida da Integração, pelo lado de Anastácio.
As interdições foram feitas pela Prefeitura de Anastácio, em razão da necessidade de melhorias nos locais de acesso às duas cidades. Na ponte Boiadeira, há obras de pavimentação asfáltica e ainda não existe previsão de liberação.
*Com informações de Luiz Guido e Ivynara Dias.
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