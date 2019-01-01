Morre atriz Etty Fraser aos 87 anos

A atriz Etty Fraser, de 87 anos, morreu em São Paulo após ficar internada em decorrência de complicações cardíacas e pulmonares. Ela ficou conhecida no teatro, na TV e no cinema por interpretações e também por um programa de culinária que se tornou famoso.

A morte da atriz foi confirmada pelo ator e amigo dela Odilon Wagner nas redes sociais.

Filha de mãe judia polonesa e pai escocês protestante, Etty estudou no Reino Unido e pretendia ser professora de inglês. Mas, segundo contava, apaixonou-se por Shakespeare e pela interpretação, mudando radicalmente seus planos.