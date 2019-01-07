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Caixa foi vítima de 'assaltos', diz Guedes na posse de presidentes de bancos públicos

Presidente Jair Bolsonaro participa da cerimônia de posse dos presidentes de Bancos Públicos

Vanessa Ricarte

Publicado em 07/01/2019 às 13:01

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O ministro da Economia, Paulo Guedes , disse nesta segunda-feira, durante cerimônia de posse dos novos presidentes dos bancos públicos, que as funções das instituições financeiras foram desvirtuadas nos últimos anos. Sobre a Caixa Econômica Federal, chegou a dizer que o banco estatal foi vítima de “saques e assaltos”. Ele prometeu ainda abrir a chamada “caixa preta”, citada diversas vezes pelo presidente Jair Bolsonaro desde a campanha eleitoral.

— A Caixa Econômica Federal foi vítima de saques, fraudes e assaltos de recursos públicos. Como vai ficar óbvio à frente, quando essas caixas pretas começarem a ser examinadas — afirmou Guedes.

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Guedes afirmou que os bancos públicos perderam por conta de uma "aliança perversa" e os novos presidente estavam assumindo para "fazer a coisa direito e acabar com a falcatrua":

- A máquina de crédito do Estado sofreu desvirtuamento. Perderam-se os bancos públicos através de uma aliança perversa de piratas privados, democratas corruptos e algumas criaturas do pântano político. Esses presidentes vão assumir sabendo disso, fazer a coisa funcionar direito, da forma certa. Acho que o time comunga dessa filosofia, que é a filosofia do presidente, de fazer a coisa direito, de acabar com a falcatrua. E estamos aqui para enfrentar isso pelo povo brasileiro - completou o ministro da Economia em seu discurso.

Empossado como chefe da Caixa, Pedro Guimarães disse que seu objetivo envolverá três pilares: devolver o dinheiro aportado pelo Tesouro por meio das privatizações, aumentar a presença do banco em comunidades carentes e deixar o que chamou de legado, baixar os juros do microcrédito no Brasil no longo prazo. Só a Caixa deve devolver cerca de R$ 40 bilhões aos cofres públicos.

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