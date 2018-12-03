Homem é preso após ameaçar ex-mulher de ‘colocá-la dentro de um caixão’

Uma mulher de 40 anos procurou a Polícia na manhã deste domingo (2) após ser ameaçada pelo ex-companheiro, um homem de 42 anos. Ambos não tiveram filhos do relacionamento e estão separados há cerca de um mês, conforme o boletim de ocorrência da Polícia Civil.

O caso aconteceu na Toro Nakaiama, Bairro Cidade Nova, Aquidauana. De acordo com o registro, a vítima estava na casa de uma amiga, temendo por sua segurança. Na casa da mulher, estavam sua nora e seu filho quando o homem, violento, foi até à residência procurar sua ex-mulher.