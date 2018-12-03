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Homem é preso após ameaçar ex-mulher de ‘colocá-la dentro de um caixão’

Ele foi preso em flagrante depois de quebrar o portão da casa alugada pela vítima

Vanessa Ricarte

Publicado em 03/12/2018 às 10:07

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Uma mulher de 40 anos procurou a Polícia na manhã deste domingo (2) após ser ameaçada pelo ex-companheiro, um homem de 42 anos. Ambos não tiveram filhos do relacionamento e estão separados há cerca de um mês, conforme o boletim de ocorrência da Polícia Civil.

O caso aconteceu na Toro Nakaiama, Bairro Cidade Nova, Aquidauana. De acordo com o registro, a vítima estava na casa de uma amiga, temendo por sua segurança. Na casa da mulher, estavam sua nora e seu filho quando o homem, violento, foi até à residência procurar sua ex-mulher.

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No local, ele não encontrou a vítima e, descontrolado, começou a quebrar o portão da casa recém alugada. Ainda ameaçou, dizendo “enquanto não ver ela num caixão, não vou deixar ela em paz”.

A Polícia Militar foi acionada para procurar o sujeito. A equipe recebeu informação de que ele estaria em uma casa em frente ao Cemitério Municipal. O agressor foi preso em flagrante e a vítima solicitou medidas protetivas.

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