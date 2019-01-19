Prêmio da Mega-Sena pode chegar a R$ 33 milhões neste sábado

Loteria
Aposta mínima é de seis dezenas e custa R$ 3,50
O concurso 2.118 da Mega-Sena, que será sorteado na noite deste sábado (19), poderá pagar um prêmio de R$ 33 milhões a quem acertar as seis dezenas.
Também são distribuídos prêmios para os que acertarem quatro ou cinco números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.
A aposta mínima, de seis números, custa R$ 3,50.
Os jogos podem ser feitos até as 19h (hora de Brasília) de hoje, em qualquer lotérica do país, ou pela internet, no site Loterias Online da Caixa Econômica Federal.
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